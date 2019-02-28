الأمم المتحدة: دلائل على ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية ضد محتجي غزة

صرح محققون أمميون بأنهم توصلوا إلى دلائل تشير إلى ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين خلال الاحتجاجات الحاشدة قرب حدود قطاع غزة.

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