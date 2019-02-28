أصيب ما لايقل عن 48 شخصا ، كما تضرر نحو 350 منزلا إثر وقوع زلزال بقوة 6ر5 درجة على مقياس ريختر في جزيرة سومطرة الإندونيسية.

وقالت وكالة الأرصاد والمناخ والجيوفيزياء إن الزلزال وقع الساعة السادسة وخمسة وعشرين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي (2327 بتوقيت جرينتش أمس الأربعاء) وكان مركزه على بعد 28 كيلومترا شمال شرق منطقة باسامان، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوتوبو نوجروهو إن منطقة ساوث سولوك بإقليم سومطرة الغربية كانت الأكثر تضررا، حيث تضررت المدارس وأماكن العبادة والمراز الصحية .

وأضاف” أفراد الشرطة والجيش والمسؤولون يعملون على تقديم المساعدة للمتضررين”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 48 شخصا على الأقل في زلزال بإقليم سومطرة الإندونيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.