وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اليوم الخميس بأنها كانت “جيدة”، وصرح بأن الجانبين قررا مواصلة المحادثات في المستقبل.

وقال في مؤتمر صحفي مع وزير خارجيته مايك بومبيو :”شعرنا بأنه من غير الجيد توقيع أي شيء”.

وأضاف :”في بعض الأوقات يتعين على المرء التوقف، وهذا الوقت هو واحد من هذه الأوقات”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: المشاورات مع كيم كانت «جيدة» وسنواصل المحادثات في المستقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.