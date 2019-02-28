ترمب يقول إن محاميه السابق "كذب كثيرا" أمام الكونغرس

اسماء السيد - هانوي: اتهم دونالد ترمب الخميس محاميه السابق مايكل كوهين بأنه "كذب كثيرا" خلال جلسة الاستماع له في الكونغرس حيث اتهم الرئيس الأميركي بأنه "محتال" ويقيم علاقات مشبوهة مع روسيا ويشتري صمت عشيقاته السابقات.
وقال ترمب في نهاية قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي إن "كوهين كذب كثيرا"، مشيرا إلى أنه كان منشغلا جدا خلال هذه القمة ما منعه من الاطلاع على الشهادة الكاملة لمحاميه السابق.
وتابع ترمب "ليس هناك تواطؤ (...) قال إنه لم يحدث تواطؤ" مع موسكو خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016.
ولم يقدم كوهين دليلا حاسما على تواطؤ ممكن بين فريق ترمب وموسكو خلال الحملة الانتخابية، لكنه تحدث عن "شكوك" لديه في هذا الشأن. وأكد مجددا أنه ارتكب بعض الجنح التي ستقوده إلى السجن قريبا، بمشاركة الرئيس.
وقال كوهين في الكونغرس إنه يشعر ب"الخجل" لعمله كمحام شخصي لترمب لمدة عشر سنوات، وليحل له "المشاكل الحساسة". وأضاف "أشعر بالخجل لأنني أعرف من هو ترمب. إنه عنصري ومحتال ومخادع".
وتابع "اليوم، أنا هنا لأخبركم الحقيقة عن ترمب".
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