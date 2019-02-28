دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters البيت الأبيض: ترامب وكيم لم يتوصلا لاتفاق في اجتماع فيتنام

هانوي (رويترز) - قال البيت الأبيض يوم الخميس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لم يتوصلا لاتفاق بعد اجتماعات عقداها على مدى يومين لكنهما أجريا محادثات بناءة بشأن نزع سلاح كوريا الشمالية النووي واقتصادها.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان "لم يتوصلا لاتفاق هذه المرة لكن فريقيهما يتطلعان للاجتماع في المستقبل".

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)