ضياء رشوان ينجح فى إنهاء أزمة فارق البدل بمجلة الإذاعة والتلفزيون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت جهود ضياء رشوان المرشح نقيبا للصحفيين وخالد ميرى وكيل أول النقابة ومحمد شبانة أمين الصندوق فى إنهاء أزمة فارق البدل الخاص بالزملاء فى مجلة الإذاعة والتليفزيون، حيث وافق حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على صرف فارق البدل 300 جنيه الشهر الحالى للزملاء بالمجلة، لينتظم بعد ذلك صرف البدل للزملاء وتوجه الزملاء بالشكر للسيد رئيس الهيئة الوطنية للاعلام علي سرعة استجابته لحل المشكلة.

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