شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد الحسينى يقدم مذكرة لوزيرة التضامن لإعادة استغلال 14 فدان ببولاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور ، إنه تقدم بطلب إلى الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بشأن الموافقة على نقل المتواجدين بدور التربية فى منطقة أبو قتادة بنطاق حى بولاق الدكرور وتوزيعهم على الدور المختلفة بمحافظات القاهرة والجيزة ، لاستغلال مساحة الدار فى إقامة مشروعات خدمية للمواطنين بالدائرة.

وأوضح الحسينى فى تصريح لـ" الخليج 365 " أن دائرة بولاق الدكرور بها دار للتربية بمنطقة أبو قتادة تقع على مساحة 14 فدان ويشغلها فقط 181 شخص ، فى حين أنها موجودة بمنطقة تحتاج لدعم ثقافى واجتماعى ورياضى ، مطالبا الوزيرة بسرعة نقل نزلاء تلك الدار وإعادة تخصيصها واستغلال هذه المساحة مننفذ رياضى واجتماعى وثقافى لأهالى بولاق الدكرور .

وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، إلى أن وزيرة التضامن وجهت بالمذكرة إلى المسئولين بالوزارة لرفع المساحة وفحص المستندات الخاصة بالتخصيص والأرض مع دراسة الفكرة وإمكانية نقل الأبناء .