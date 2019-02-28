بعد توتر وإسقاط طائرات.. تعرف على القدرات النووية والعسكرية للهند وباكستان

مصراوي - كتب ; محمد عطايا:

اشتعلت الأوضاع بين الهند وباكستان، بعدما أعلن كلا الطرفين، إسقاط طائرات مقاتلة، نتيجة تجدد الخلافات بينهما في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وأعلنت دلهي أنها أسقطت مقاتلة باكستانية، فيما قالت إسلام أباد أنها أسقطت مقاتلتين هنديتين عبرتا المجال الجوي، في تصعيد خطير بين الجارتين النوويتين.

ويرجع تاريخ الأزمة بين الهند وباكستان إلى عام 1947، بسبب الخلاف بين الدولتين على ولاية جامو وكشمير، التي يوجد بها انفصاليون يطالبون بالاستقلال عن الهند أو الانضمام إلى باكستان.

وقالت هيئة...