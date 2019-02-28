انقاذ مواطنين محتجزين داخل رتل من السيارات على طريق عيون السيمان

يعمل عناصر من الدفاع المدني على انقاذ عدد كبير من المواطنين المحاصرين داخل سياراتهم بسبب تراكم الثلوج، بعد سحبها ليتمكن الركاب من متابعة سيرهم بأمان على طريق عام عيون السيمان-كسروان.

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