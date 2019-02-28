عودة دفعة جديدة من النازحين الى سوريا عبر معبر العبودية

انطلقت دفعة جديدة من النازحين السوريين العائدين طوعا الى سوريا من معبر العبودية وسط إجراءات أمنية من عناصر الأمن العام الذين تابعوا عودتهم الطوعية بإشراف رئيس مكتب معلومات الأمن العام في عكار الرائد وسيم الصايغ.

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