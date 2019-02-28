النشرة: ارتفاع منسوب مياه نهر الحاصباني إلى اعلى معدلاته لهذا العام

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن "غزارة الامطار وما نتج عنها من سيول ادت إلى ارتفاع منسوب مياه نهر الحاصباني إلى اعلى معدلاته لهذا العام وشكلت فيضانات اجتاحت العديد من المطاعم والمنتزهات المحاذية لضفتيه كما أدت إلى انهيار العديد من أقنية الري وجدران الدعم".

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