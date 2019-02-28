فيضان نهر العويك في حلبا بسبب غزارة الامطار

أدت الامطار الغزيرة التي هطلت ليلا وصباح اليوم، الى فيضان نهر العويك في حلبا، حيث اجتاحت المياه طرق سهل حلبا، ابتداء من طريق شركة كهرباء حلبا، وصولا الى الملعب الرياضي، بالاضافة الى الطرق الداخلية في السهل، ما أدى الى تضرر الاراضي الزراعية والى دخول المياه الى المنازل.

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