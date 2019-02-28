النشرة:40 نازحا سوريا ينتظرون الحافلات عند نقطة القاع لنقلهم الى سوريا

افاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن " 40 نازحا سوريا ينتظرون عند بوابة البقاع الشمالي عند نقطة القاع الحدودية بانتظار دخول حافلتين قادمتين من حمص لنقلهم ضمن الرحلات الطوعية التي يرعاها الامن العام اللبناني الى مناطق القلمون بعد تعذر نقلهم من عرسال عبر السلسلة الشرقية الى مناطق القلمون الغربي وهي الرحلة الاولى التي ينظمها الامن العام اللبناني بأشراف النقيب مجدي عباس من معبر القاع الحدودي نتيجة تراكم الثلوج على السلسلة الشرقية".

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