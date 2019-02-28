النشرة: سقوط قتيل بحادث سير في زحلة

افاد مراسل "النشرة" في زحلة عن "وقوع حادث سير حيث في زحلة حيث انقلبت سيارة من نوع غولف بالقرب من كريستال سنتر كان يقودها الشاب (س ف) مما ادى الى مقتله على الفور وعملت عناصر الصليب الاحمر على نقل جثته الى مستشفى خوري".

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