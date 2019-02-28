روكز: يجب خلق قاعدة وطنية شاملة للعودة الآمنة للنازحين الى سوريا

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب شامل روكز إلى ان "ملف النازحين السوريين ملف أساسي ووجودي، وحله يجب ان يكون باسرع وقت ممكن ويكون هناك تكاتف وطني جامع لعودتهم الآمنة الى سوريا".

وفي حديث إذاعي، أشار روكز إلى أن "حلّ هذه الأزمة بشكل جدي يتطلب العمل على 3 مستويات، التنسيق والتواصل مع الحكومة السوريّة، دفع الأمم المتّحدة باتجاه تشجيع النازحين على العودة من خلال تقديم الحوافز اللازمة بالاضافة الى وجود موقف لبناني موحد"، لافتاً إلى أنه "يجب خلق قاعدة وطنية شاملة للعودة الآمنة للنازحين الى سوريا".

وأضاف: "وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب له القدرة الكاملة لحلّ الازمة من خلال فتح العلاقة مع سوريا والتفاهم مع الحكومة، والتواصل مع روسيا من خلال المبادرة الروسية لعودتهم فالمسؤولية هي مسؤولية الجميع"، مشيراً إلى أنه "هناك عدة اتجاهات يمكننا الاستفادة منها لانقاذ الوضع الاقتصادي الذي نمرّ به وذلك من خلال مؤتمر سيدر وإعادة إعمار سوريا".