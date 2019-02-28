توتيو قدم التعازي بضحايا حادث محطة قطار مصر

تقدّم عضو قيادة جبهة العمل الإسلامي في لبنان الشيخ شريف توتيو، من جمهورية مصر العربية حكومة وشعباً بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة والتعاطف الأخوي بضحايا حادث محطة قطار مصر الأليم المحزن والذي ذهب ضحيته العشرات بين قتيل وجريح سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّدهم بواسع مغفرته ورحمته، وأن يتقبلهم من الشهاء وأن يُخفف المصاب الأليم والجزع عن ذويهم ومحبيهم، وأن يُعجّل في شفاء الجرحى في القريب العاجل.

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