غوايدو يصل إلى البرازيل للقاء الرئيس بولسونارو

وصل المعارض الفنزويلي خوان غوايدو، إلى البرازيل للقاء الرئيس جاير بولسونارو. وقالت البوابة الإخبارية "جي1" إن غوايدو وصل إلى مطار برازيليا الدولي عند الساعة 01,40 (04,40 ت غ). وكان الناطق باسم الرئاسة البرازيلية اوتافيو هيغو باروس أعلن أن الرئيس بولسونارو "سيستقبل غوايدو خلال زيارة شخصية" ستبدأ عند الساعة 14,00 (17,00 ت غ) في قصر بلانالتو الرئاسي".

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