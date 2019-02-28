رئيس مصلحة الابحاث العلمية الزراعية توقع اشتداد فعالية المنخفض الجوي

توقع رئيس مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة ميشال افرام اشتداد فعالية المنخفض الجوي القادم من اليونان والذي اطلقت عليه المصلحة اسم "غنوى". ولفت افرام الى ان الثلوج مستمرة طوال اليوم والامطار الغزيرة وذلك حتى ما بعد منتصف ليل الخميس على ان يشهد لبنان صقيع صباح غد الجمعة الذي يشهد استقرارا ثم تعود الامطار من يوم السبت حتى يوم الاربعاء حيث يتحول الطقس الى دافئ جدا.

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