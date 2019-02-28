الداخلية: الإفراج "بالعفو" عن 264 من نزلاء السجون و"الشرطي" عن 356 سجيناً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: عقد قطاع السجون، اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة؛ وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على "264" نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 356 نزيلاً إفراجاً شرطياً. جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

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