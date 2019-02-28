إحباط تهريب 164 طن نفايات خطرة إلى داخل البلاد عبر ميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أحبطت سلطات ميناء الإسكندرية، محاولة شركة أسمنت تهريب 164 طن من النفايات الخطرة داخل 9 حاويات قادمة من إحدى الدول الأجنبية، وذلك بطريقة غير مشروعة وبالمخالفة للقانون بما يشكل خطورة الأمن القومي للبلاد.

وردت معلومات لضباط البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري تفيد قيام إحدى شركات الأسمنت، مقرها بمدينة نصر بالقاهرة، باستيراد عدة رسائل من النفايات الخطرة عبارة عن "بالات من فضلات السجاد والموكيت المستعمل".

أكدت التحريات صحة المعلومات واعتزام الشركة المذكورة تهريب 9 حاويات تحوي نفايات خطرة من إحدى الدول الأجنبية، بالمخالفة لأحكام القانون ودون العرض على الجهات المختصة بقصد إدخالها للبلاد بطريقة غير مشروعة دون الحصول على الموافقات اللازمة.

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وعقب تقنين الإجراءات، جرى تشكيل لجنة مشتركة من إدارات "البحث الجنائي بالميناء، الجمارك، جهاز شئون البيئة، الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركي".

وبتفتيش الحاويات بواسطة اللجنة ضبط بداخلها 164 طنًا و860 كيلو جرام بالات من فضلات السجاد والموكيت المستعمل والتي تعد من النفايات الخطرة بقصد تهريبها إلى داخل البلاد دون الحصول على الموافقات اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.