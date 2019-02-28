سول: عدم التوصل لاتفاق بين ترامب وكيم مخيب للآمال

محمد اسماعيل - القاهرة - سول (د ب ا)

قالت كريا الجنوبية اليوم الخميس إن الإخفاق في التوصل لاتفاق خلال القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أمر مخيب للآمال.

وأفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن سول قالت إنه مع ذلك فقد أحرزت الدولتان تقدما أكبر من أي وقت مضى.

وكان ترامب قد وصف اليوم قمته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بأنها كانت "جيدة"، وصرح بأن الجانبين قررا مواصلة المحادثات في المستقبل.

وقال، في مؤتمر صحفي مع وزير خارجيته مايك بومبيو في هانوي، :"شعرنا بأنه من غير الجيد توقيع أي شيء".