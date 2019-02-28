ضبط عاطلين لاتهامهما بسرقة 7 شقق سكنية في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر: ألقى ضباط مباحث الإسكندرية، اليوم الخميس، القبض على عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب حوادث سرقة الشقق السكنية بمنطقة الجمرك بأسلوب كسر الباب. وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائي تفيد بتكوين عاطلين "25 سنة" و"24 سنة" مقيمان بدائرتي قسمي شرطة الدخيلة ومينا البصل، تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقة المساكن بأسلوب كسر الأبواب. Advertisements وعقب تقنين الإجراءات ألقي القبض عليهما، واعترفا في التحقيقات بارتكابهما 7 وقائع سرقة مساكن بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة الجمرك. أرشدا المتهمان عن المسروقات عبارة عن "مشغولات الذهبية، أجهزة كهربائية ومنزلية"، وجار عرضها على أصحابها للتعرف عليها وفقا للبلاغات الواردة للقسم. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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