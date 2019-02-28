إصابة 12 في تصادم بين ميكروباص ونقل بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة – أحمد نصرة:

أصيب 11 شخصا، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل بمركز دمنهور بالبحيرة بطريق "دمنهور – شبراخيت".

وقع الحادث أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة "ع .م. إ" 46 سنة، سائق ومقيم بمدينة شبراخيت بالطريق المشار إليه، وحال تفادي الأخير إحدى المطبات أمامه اختلت عجلة القيادة بيده، حيث تصادف قدوم سيارة نصف نقل، من الاتجاه المقابل فاصطدم بها.

أسفر الحادث، عن إصابة قائد السيارةالأولى، و11 من مستقليها، بسحجات وكدمات واشتباه كسور، وجرى نقل جميع المصابين لمستشفى دمنهور العام لإسعافهم، وغادر 6 منهم، وتم تحويل 2 للمستشفى الجامعى بالإسكندرية، ومستشفى الفاروق التخصصى بدمنهور لاستكمال علاجهما.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.