محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة – أحمد نصرة:
أصيب 11 شخصا، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل بمركز دمنهور بالبحيرة بطريق "دمنهور – شبراخيت".
وقع الحادث أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة "ع .م. إ" 46 سنة، سائق ومقيم بمدينة شبراخيت بالطريق المشار إليه، وحال تفادي الأخير إحدى المطبات أمامه اختلت عجلة القيادة بيده، حيث تصادف قدوم سيارة نصف نقل، من الاتجاه المقابل فاصطدم بها.
أسفر الحادث، عن إصابة قائد السيارةالأولى، و11 من مستقليها، بسحجات وكدمات واشتباه كسور، وجرى نقل جميع المصابين لمستشفى دمنهور العام لإسعافهم، وغادر 6 منهم، وتم تحويل 2 للمستشفى الجامعى بالإسكندرية، ومستشفى الفاروق التخصصى بدمنهور لاستكمال علاجهما.
حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 12 في تصادم بين ميكروباص ونقل بالبحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.