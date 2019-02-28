مقتل وإصابة 7 أشخاص في هجوم لحركة "الشباب" بالصومال

قُتل مسلح وأصيب 6 آخرون من بينهم مجندون ومسلحون، إثر وقوع تبادل لإطلاق النار بين مسلحي حركة الشباب الصومالية المتطرفة وجنود بقاعدة عسكرية تابعة للاتحاد الأفريقي ببلدة "قوريولي" بمحافظة "شابيلي

السفلى" جنوبي الصومال، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



أكد مصدر بالجيش الصومالي، اليوم الخميس، أن 3 جنود من القوات الحكومية الصومالية أصيبوا إثر هجوم

شنه مسلحو حركة "الشباب"، مساء أمس الأربعاء، بينما لقى مسلح حتفه وأصيب 3 آخرون.



يُذكر أن حركة "الشباب" شنت هجومًا على البلدة ذاتها في وقت سابق من الشهر الجاري، ما أسفر عن إصابة مفتش الشرطة بالمنطقة، وعدد من المسئولين رفيعي المستوى.