اليابان تُطالب الهند وباكستان بالتحلي بضبط النفس

طالب وزير الخارجية الياباني تارو كونو كلا من الهند وباكستان بالتحلي بضبط النفس، وذلك عقب تصاعد التوترات الحدودية بينهما في إقليم (كشمير)، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال كونو - في بيان اليوم الخميس - إن بلاده قلقة إزاء تدهور الأوضاع في إقليم (كشمير)، مطالبا الدولتين بإجراء حوار من أجل استقرار الأوضاع، مضيفا أن بلاده تُدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في 14 فبراير الجاري

في الشطر الهندي من كشمير، وأعلنت جماعة (جيش محمد) المتشددة مسؤوليتها عنه، وحث باكستان على اتخاذ تدابير أكثر قوة؛ لمكافحة الإرهاب.يشار إلى أن التوتر قد تصاعد بين الهند وباكستان بعد تفجير انتحاري في الشطر الهندي من إقليم (كشمير) المتنازع عليه منتصف الشهر الجاري، أسفر عنه مقتل 40 من قوات الأمن الهندية، وألقت نيودلهيباللوم على إسلام آباد التي نفت أي دور لها في الهجوم.وقامت القوات الجوية الهندية بشن غارة جوية داخل الأراضي الباكستانية أمس الأول الثلاثاء. فيما قال مسئولون باكستانيون إن القوات الجوية الباكستانية شنت بدورها غارات جوية أمس الأربعاء عبر خط المراقبة الحدودي بين البلدين.يذكر أن إقليم (كشمير) متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه؛ ليصبح هناك شطران: هندي باسم ولاية (جامو وكشمير) وآخر باكستاني باسم (آزاد جامو وكشمير).