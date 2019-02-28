المرور السعودية توضح الأمور المتلبسة لدى قائدي السيارات

أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودية، عددًا من الأمور الملتبسة لدى قائدي السيارات، فيما يتعلق بالأمور القانونية والمخالفات، وكذلك الغرامات التي بانتظار المخالفين.



جاء ذلك خلال ردها على 5 تساؤلات، دوَّنها عدد من المواطنين، عبر حساب «المرور»، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

حيث أشار المرور، إلى أن رسوم تجديد الاستمارة 300 ريال لمدة ثلاث سنوات.

وذلك ردًّا على تساؤل أحد المغردين، الذي قال فيه: «ممكن أستفسر كم رسوم تجديد الاستمارة، علمًا أن الاستمارة منتهيه .

فيما بيَّنت المرور، خطوات استخراج رخصة قيادة بدل فاقد؛ حيث قال: «الإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان، وسداد الرسوم والمخالفات، ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلبك».

وقالت المرور، إن مخالفة المراوغة بسرعة بين المركبات، لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد عن ستة

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آلاف، وذلك وفق ما وضحه جدول المخالفات الخاص بإدارة المرور، في العقوبة رقم 6، التي يندرج تحتها هذه المخالفة.

ومن ضمن المخالفات التي تُطبق عليها العقوبة السابقة، «تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، وتجاوز حافلات النقل المدرسي عن توقفها للتحميل أو التنزيل، والعبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير، وعدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني أو نقاط التفتيش أو عدم الوقوف للدورية الأمنية عند جود توجيه أو علامة توجب الوقوف، أو قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير».

ومن ضمن المخالفات: «المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، وإجراء سباق للمركبات على الطرق العامة، أو

السير في مواكب دون الحصول على تصريح، وعدم التزام الشاحنات والمعدات الفنية بالسير في المسار الأيمن في الطرق متعددة المسارات، عدم قيام أصحاب الحيوانات بإبعادها عن حرم الطريق المعتمد، تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ، وتسيير مركبات الأشغال العامة على الطرق قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتلافي أضرارها، بما في ذلك عدم وضع الشرائح المعاكسة على جانبي مؤخرة المركبة، وسير المركبة بلا لوحة خلفية أو بلا لوحات، وطمس لوحات المركبة».

كما أشار المرور، إلى أن مخالفة استخدام السائق بيده جهاز المحمول، يتبعها غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال، ولا تزيد على تسعمائة ريال، وذلك وفق ما حمل البند رقم 4 بجدول المخالفات.

وردًّا على تساؤل أحد المغردين، الذي قال فيه: «لو تكرمت ستنتهي استمارة السيارة فهل إذا تأخرت في تجديدها إلى ما بعد هذا التاريخ سيكون عليَّ غرامة».

أوضح المرور، أنه يتم احتساب غرامة التطويف بعد مرور 60 يومًا من تاريخ انتهاء استمارة السيارة.

