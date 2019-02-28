الإمارات تشيد أكبر مخزن للنفط في العالم

وقعت شركتا بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" و"إس كي إنجنيرنغ آند كونستركشن" الكورية الجنوبية، أمس الأربعاء، اتفاقية لبناء أكبر خزان للنفط في العالم، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
تصل السعة التخزينية للمشروع إلى 42 مليون برميل، وبتكلفة تصل إلى 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار)، وسيتم تشيده في إمارة الفجيرة على الساحل الشرقي للإمارات.
جرى التوقيع على اتفاق المشروع خلال زيارة ولي عهد أبوظبي لكورياالجنوبية الأربعاء، ومن المنتظر الانتهاء من أعمال التشييد خلال 2022.
ستتولى الشركة الكورية الجنوبية تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات وتشييد 3 مستودعات تخزين تحت الأرض تبلغ السعة التخزينية لكل منها 14 مليون برميل.
سيوفر المشروع الجديد لـ"أدنوك" مرونة أكثر تمكنها من إدارة وتحسين الجدول الزمني لتسليم الشحنات.
قال الرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" سلطان الجابر،
كانت "أدنوك" وقعت في نوفمبر الماضي مذكرة تفاهم مع شركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية، لدراسة تخزين احتياطي من نفط "أدنوك" الخام في منشأة جديدة تحت الأرض في بادور بولاية كارناتاكا الهندية، إضافةً إلى 6.3 مليون برميل من النفط الخام في مرفأ كيري في كاجوشيما جنوبي اليابان.
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