الدفاع الروسية: 23 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية 7 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 16 انتهاكا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان اليوم الخميس -
وأوضحت الوزارة أنه خلال الـ24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، حيث بلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن عدد الفصائل المسلحة المنضمة لتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية لم يتغير، وهو 234 فصيلا في الوقت الراهن.
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