تايلاند تلغي رحلاتها إلى باكستان وأوروبا على خلفية التوترات الحدودية

ألغت الخطوط الجوية الدولية التايلاندية، اليوم الخميس، عشرات الرحلات من وإلى أوروبا عقب قيام باكستان بإغلاق مجالها الجوي، بسبب تصاعد التوترات الحدودية مع الهند، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وذكرت الخطوط التايلاندية أنه تم إلغاء الرحلات التي كان مقررا أن تعبر، اليوم، فوق المجال الجوي الباكستاني إلى ومن العواصم البريطانية (لندن)، والفرنسية (باريس)، والبلجيكية (بروكسل)، والنمساوية (فيينا)، والسويدية (ستوكهولم)، والدنماركية (كوبنهاجن)، والنرويجية

(أوسلو)، والإيطالية (روما)، إضافة إلى مدن (ميونخ) الألمانية، و(ميلان) الإيطالية، و(زيورخ) السويسرية، و(فرانكفورت) الألمانية.



وكانت هيئة الطيران المدني الباكستانية أعلنت، أمس الأربعاء، إغلاق المجال الجوي للبلاد وتعليق جميع الرحلات الجوية حتى منتصف ليل، اليوم الخميس، على خلفية تصاعد التوترات الحدودية مع الهند.



يشار إلى أن التوتر تصاعد بين الهند وباكستان بعد

تفجير انتحاري شهده إقليم "كشمير" المتنازع عليه في 14 فبراير الجاري، وقتل فيه 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة متشددة تتمركز في باكستان، وألقت نيودلهي باللوم على إسلام أباد التي نفت أي دور لها في الهجوم.



يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير"، وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".

