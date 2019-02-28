مادورو: الفنزويليون ضد التدخل في شئون البلاد الداخلية

صرح الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن الفنزويليين يعارضون التدخل العسكري والتدخل في شئون البلاد الداخلية، ويدعون للحوار، وفقا لوكالة أنباء سبوتينك.

وقال الرئيس عبر حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الخميس: "لقد اطلعت على الاستفتاء، أن الفنزويليين يعارضون تهديد الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل العسكري، كل البلد تقريبا، و80 بالمئة يرفضون التدخل الكولومبي في الشئون الداخلية لفنزويلا، مثيرة للإعجاب، هذا اتحاد وطني للدفاع عن السلام، ورفض التدخل".

وأشار مادورو إلى أن 86 بالمئة من الفنزويليين يريدون حل الأزمة في البلاد من خلال الحوار، مشيرا إلى أنه يمكن ملاحظة وحدة المواطنين في شوارع البلاد، والمسيرات التي تدعو لدعم فنزويلا، مؤكدا أنه، "لا أحد هنا خائف، ولا أحد يفكر في الخيانة".

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية، خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في

23 يناير الماضي.

واعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

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فيما أعلن الرئيس المنتخب، نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو، الذي بدأ فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

ويمارس كبار المسئولين الأمريكيين ضغوطا على الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، للتنحي وتسليم السلطة لرئيس الجمعية الوطنية، خوان غوايدو.