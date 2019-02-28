مقتل وإصابة مسلحين من طالبان في اشتباكات وغارات جوية بأفغانستان

تكبّد قادة ومسلحو حركة طالبان خسائر فادحة إثر اشتباكات وغارات جوية في إقليم بلخ الأفغاني؛ مما أسفر عن مقتل ثمانية مسلحين على الأقل وإصابة 5 آخرين بجروح، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



قال فيلق (شاهين 209) التابع للجيش الأفغاني في شمال البلاد، في بيان ، اليوم الخميس، إن اشتباكا مماثلا وقع بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي طالبان في منطقة شولجارا بالإقليم

الأفغاني؛ مما أسفر عن مقتل 8 مسلحين، بمن فيهم قائدهم، الذي يُدعَى الملا فايز الرحمن، وإصابة 13 آخرين على الأقل.



وأضاف البيان أن القوات الأفغانية قامت بمصادرة بندقية من طراز (إيه كيه-47)، وقاذفة صواريخ، وثلاث دراجات نارية عقب وقوع الاشتباكات.

