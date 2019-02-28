تكبّد قادة ومسلحو حركة طالبان خسائر فادحة إثر اشتباكات وغارات جوية في إقليم بلخ الأفغاني؛ مما أسفر عن مقتل ثمانية مسلحين على الأقل وإصابة 5 آخرين بجروح، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
قال فيلق (شاهين 209) التابع للجيش الأفغاني في شمال البلاد، في بيان ، اليوم الخميس، إن اشتباكا مماثلا وقع بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي طالبان في منطقة شولجارا بالإقليم
وأضاف البيان أن القوات الأفغانية قامت بمصادرة بندقية من طراز (إيه كيه-47)، وقاذفة صواريخ، وثلاث دراجات نارية عقب وقوع الاشتباكات.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة مسلحين من طالبان في اشتباكات وغارات جوية بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.