البيت الأبيض: القمة الأمريكية-الكورية الشمالية انتهت "دون اتفاق"

أعلن البيت الأبيض، في بيان له، اليوم الخميس، أن القمة الأمريكية-الكورية الشمالية انتهت دون إبرام اتفاق، وفقًا لوكالة أنباءالشرق الأوسط.
وأضاف البيان أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج
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