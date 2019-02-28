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البيت الأبيض: القمة الأمريكية-الكورية الشمالية انتهت "دون اتفاق"

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 أعلن البيت الأبيض، في بيان له، اليوم الخميس، أن القمة الأمريكية-الكورية الشمالية انتهت دون إبرام اتفاق، وفقًا لوكالة أنباء

الشرق الأوسط.


وأضاف البيان أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج

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أون، أجريا اجتماعات "جيدة جدًا" و"بناءة" في العاصمة الفيتنامية هانوي، إلا أنها لم تسفر عن إبرام اتفاق فيما يتعلق بالقضية الشائكة المتمثلة في نزع السلاح النووي.
 
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