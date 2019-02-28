البيت الأبيض: القمة الأمريكية-الكورية الشمالية انتهت "دون اتفاق"

أعلن البيت الأبيض، في بيان له، اليوم الخميس، أن القمة الأمريكية-الكورية الشمالية انتهت دون إبرام اتفاق، وفقًا لوكالة أنباء

الشرق الأوسط.



وأضاف البيان أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج

أون، أجريا اجتماعات "جيدة جدًا" و"بناءة" في العاصمة الفيتنامية هانوي، إلا أنها لم تسفر عن إبرام اتفاق فيما يتعلق بالقضية الشائكة المتمثلة في نزع السلاح النووي.