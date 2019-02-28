حدث في مثل هذا اليوم February 28, 2019

أحداث سياسية وعامة 1870 - السلطان العثماني عبد العزيز الأول يصرح باستقلال الكنيسة البلغارية عن بطريركية القسطنطينية. 1897 - القوات الفرنسية تزيح الملكة رنافالونا الثالثة آخر ملوك مدغشقر من الحكم. 1935 - والاس كاروثرز يكتشف النايلون. 1942 - القوات اليابانية تنزل في جزيرة إندونيسيا خلال الحرب العالمية الثانية. 1979 - صدور العدد الأول من مجلة ماجد الإماراتية والمخصصة للأطفال. 1986 - اغتيال رئيس وزراء السويد أولوف بالم أثناء خروجه من السينما. 1998 - الشرطة الصربية تبدأ هجومًا مضادًا ضد جيش تحرير كوسوفو وذلك أثناء حرب كوسوفو. 2013 - البابا بندكت السادس عشر يستقيل من منصبه ليكون أول بابا بعد غريغوري الحادي عشر في سنة 1415. مواليد 1954 - عائشة الكيلاني، ممثلة مصرية. 1960 - تورو أوكاوا، ممثل أداء صوتي ياباني. 1970 - نور الدين مرسلي، عداء جزائري. 1971 - وائل أبو غزالة، ممثل سوري. 1974 - لي كارسلي، لاعب كرة قدم أيرلندي. 1976 - ألي لارتر، ممثلة أمريكية. 1978 - ماريانو زاباليتا، لاعب كرة مضرب أرجنتيني. 1980 - عهد كامل، مخرجة سعودية. Advertisements 1981 - فلوران سيرا، لاعب كرة مضرب فرنسي. 1985 - إيلينا يانكوفيتش، لاعبة كرة مضرب صربية. 1991 - سارة بولغر، ممثلة أيرلندية. وفيات 1916 - هنري جيمس، قصاص بريطاني. 1925 - فريدريش إيبرت، رئيس ألمانيا. 1936 - شارل نيكول، طبيب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1928. 1941 - الملك ألفونسو الثالث عشر، ملك إسبانيا. 1952 - عزيزة أمير، ممثلة مصرية. 1958 - محمد الخضر حسين، عالم دين تونسي وشيخ الجامع الأزهر. 1958 - لطف علي معدل، سياسي وصحفي إيراني. 1973 - فهد العنداري، خطاط لبناني. 1984 - طه باقر، عالم عراقي في علم الآثار. 1986 - أولوف بالم، رئيس وزراء السويد. 2006 - أوين تشمبرلين، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1959. 2011 - رأفت فهيم، ممثل مصري.

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