كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الحكومة الهندية تعقد اجتماعا أمنيا طارئا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الحكومة الهندية، اجتماعًا أمنيًا طارئًا، مع رؤساء الأجهزة الثلاثة في نيودلهي، وسط التصعيد في خط السيطرة، والحديث عن قصف هائل آخر ضد باكستان. وهو الاجتماع الأول، الذي ترأسه وزيرة الدفاع الهندية، نيرمالا سيثارامان.

قال مسؤول حكومي كبير لـ"سبوتنيك": "بينما ستجتمع لجنة مجلس الوزراء المعنية بالأمن برئاسة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي في الساعة 1830 (بتوقيت الهند الرسمي) مساء اليوم الخميس".

وأكد المسؤول، أنه تم عقد الاجتماع على خلفية العديد من التقارير التي تشير إلى تحرك القوات والمعدات على كلا الجانبين باتجاه الحدود.

وحسب صحيفة "إنديان إكسبريس"، فإن الجيش الهندي والقوات الجوية والبحرية، سيعقدون مؤتمرا صحفيا مشترك بشأن الوضع الأمني ​​بين الهند وباكستان في 05:00 الخميس.