كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تخلي قرى حدودية في ظل تصاعد التوتر مع الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت السلطات الباكستانية اليوم الخميس، في إخلاء قرى حدودية في منطقة كشمير المتنازع عليها في ظل تصاعد التوتر مع الهند.

وقال وزير الإعلام في الجزء الذي يخضع لسيطرة باكستان من كشمير مشتاق مينهاس إنه جرى نقل المئات من الأسر لأماكن آمنة عقب تبادل إطلاق النار والمدفعية بين القوات الباكستانية والهندية.

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وأعلنت باكستان تعليق عمل خط للسكك الحديدية مع الهند، مما أدى إلى تقطع السبل بالعشرات من المدنيين الهنود في مدينة لاهور بشرق باكستان.

وما زال المجال الجوي الباكستاني مغلقاً اليوم، كما تم تعليق الرحلات التجارية من جميع المطارات لليوم الثاني على التوالي.