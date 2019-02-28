كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تؤكد إمكانية النظر في إعادة الطيار الهندي المحتجز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية الباكستانين شاه محمود قريشي، اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة للنظر في إطلاق سلاح الطيار الهندي المحتجز منذ اختراقه الأجواء الباكستانية كسبيل لخفض التوتر الأخير مع نيودلهي.

وقال قريشي، في تصريحات لقناة "جيو تي في" الباكستانية، "نحن عازمون على إعادة الطيار الهندي الأسير لو أدى ذلك لخفض التصعيد".

وتابع قريشي أن "رئيس الوزراء عمران خان على استعداد لإجراء محادثة تليفونية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي".

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في سياق متصل، دعا سفير باكستان لدى واشنطن الولايات المتحدة أمس الأربعاء إلى القيام بدور أكبر في تخفيف حدة التوتر بين الهند وباكستان.

وقال السفير أسد خان "نود بالتأكيد أن نشهد المزيد، ونود بالتأكيد أن نرى مشاركة أكثر نشاطا من جانب الولايات المتحدة" بحسب رويترز.