كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "انتهت دون اتفاق" و"لم تخطط لقمة ثالثة".. أبرز معالم قمة "ترامب-كيم" في هانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"انتهت دون التوصل إلى اتفاق"، هكذا وصف البيت الأبيض القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، ويأتي ذلك بعد اجتماعات عقداها على مدى يومين، حيث أجريا محادثات بناءة حول نزع سلاح كوريا الشمالية النووي واقتصادها، وفي الوقت الذي تأمل واشنطن من كوريا الشمالية أن تنزع كامل سلاحها النووي بشكل يمكن التحقق منه، تربط يانج تحقيق ذلك بسلسلة شروط، من أبرزها رفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها، ووقف ما تصفه بالتهديدات الأمريكية، أي الوجود العسكري في كوريا الجنوبية والمنطقة عموماً.

"ترامب" يكن احتراما كبيرا لكوريا الشمالية وزعيمها

التقى ترامب وكيم في العاصمة الفيتنامية هانوي، أمس الأربعاء، في جولة أولى من المحادثات وعشاء، أبديا خلالها تفائلهما، وأكد ترامب أنه راض عن وتيرة المفاوضات، على الرغم من بعض الانتقادات بأنها لم تكن تتحرك بالسرعة الكافية.

وعبر الرئيسان الأمريكي والكوري الشمالي، في مستهل قمتهما الثانية عن التفاؤل بتحقيق نتائج بعد ثمانية أشهر على لقائهما التاريخي بسنغافورة في يونيو الماضي.

الرئيس الكوري الشمالي، من جهته أبدى استعداده التخلي عن أسلحة بلاده النووية، قائلا في رده على سؤال لأحد الصحفيين، إنه ما كان ليعقد قمة ثانية مع الرئيس الأمريكي لو لم يكن مستعدا لذلك.

ليرد ترامب قائلا: "ربما تكون هذه أفضل إجابة سمعتَها (الصحفي) على الإطلاق".

واستأنف الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي، اليوم الخميس، محادثات اليوم الثاني والأخير من قمتهما الثانية في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وقال ترامب، للصحفيين قبيل بدء المحادثات، إنه يكن احتراما كبيرا لكوريا الشمالية وزعيمها ويتطلع لمساعدتها اقتصاديا.

وأضاف: "لست في عجلة لإبرام اتفاق مع كوريا الشمالية، ونقدر عدم إجراء بيونج يانج اختبارات على أسلحة".

ومن جانبه، قال الزعيم الكوري الشمالي "سأبذل ما بوسعي للخروج بنتيجة جيدة في المباحثات مع الرئيس الأمريكي".

وأعرب كيم عن ترحيبه بفتح مكتب ارتباط أمريكي في بيونج يانج.

الجانبان يأملان بإخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية

وأعرب الجانبان عن أملهما في تحقيق تقدم بشأن مطلب أمريكا في إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.

وذكر البيت الأبيض أنه من المتوقع أن تختتم المحادثات مع كوريا الشمالية على أن يغادر ترامب موقع المفاوضات في حينه، فيما رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز التعليق عندما سئلت عما إذا كانت هناك مراسم توقيع بحضور الزعيمين.

وأكد البيت الأبيض أنه تقرر عقد مؤتمرا صحفيا لترامب منفردا في الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت هانوي.

البيت الأبيض يعلن تقليص جدول أعمال اليوم الثاني

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وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون، قلصا جدول أعمال اليوم الثاني من محادثات قمتهما المنعقدة في العاصمة الفيتنامية، بواقع نحو ساعتين.

والمتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، قالت للصحفيين إن ترامب سيختتم المفاوضات مع كيم مبكرا ثم يعتزم عقد مؤتمر صحفي الساعة الثانية ظهرا (07.00 بتوقيت جرينتش) بدلا من الساعة 3:50 بعد الظهر.

ولم تذكر ساندرز سببا لذلك، رافضة التعقيب على ما إذا كان ختام القمة سيتضمن "مراسم توقيع اتفاق مشترك".

وكان البيت الأبيض، قال في وقت سابق إن مراسم توقيع اتفاق مشترك مدرجة على جدول أعمال القمة.

"قمة ترامب-كريم" تنتهي دون التوصل لاتفاق

وقال البيت الأبيض، الخميس، إن القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون انتهت دون التوصل إلى اتفاق.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في بيان: "لم يتم التوصل إلى اتفاق حاليا، لكن فريقيهما يتطلعان إلى الاجتماع في المستقبل".

وأوضحت أن ترامب وكيم بعد اجتماعات عقداها على مدى يومين أجريا محادثات بناءة بشأن نزع سلاح كوريا الشمالية النووي واقتصادها.

وغادر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكان انعقاد القمة في هانوي في موكبين منفصلين عقب محادثات مغلقة.

وكان قد تم إلغاء غداء عمل مقرر ومراسم توقيع اتفاق، من برنامج القمة في اللحظة الأخيرة.

ورفض البيت الأبيض إعطاء تفاصيل حول أسباب تغيير البرنامج مكتفيا بالقول إن ترامب سيعقد مؤتمرا صحافيا الساعة 7,00 ت ج.

ترامب: لا خطط لقمة ثالثة مع رئيس كوريا الشمالية

وذكر ترامب أنه لم يلتزم بقمة ثالثة بينه وبين رئيس كوريا الشمالية .

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأمريكي في أعقاب انتهاء القمة الذي تجمع مع كيم في فيتنام دون اتفاق، قال ترامب: "سنرى لو كان سيحدث".

ولفت خلال حديثه للصحفيين إلى أنه أمن التزاما مستمرا من كيم خلال عشاء معه أمس الأربعاء لوقف الصواريخ والاختبارات النووية.

وقال الرئيس الأمريكي عن كيم: "لن يقوم باختبار الصواريخ والنووى، أثق به وسأثق بوعده وأمل أن يكون هذا صحيحا".

