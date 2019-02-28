كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلطان عمان يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى سلطان عمان قابوس بن سعيد، اليوم الخميس، رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، حول العلاقات الثنائية.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، تسلّم الرسالة نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، الممثل الخاص لسلطان عُمان، أسعد بن طارق آل سعيد؛ وذلك خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية والتعاون، مبعوث الرئيس الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

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وكان ولد الشيخ التقى، أمس، نظيره العماني يوسف بن علوي؛ وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان على أهمية تغليب لغة الحوار والتفاهم لحل الأزمات التي تتعرض لها المنطقة، والسعي نحو بناء مجتمعات أكثر استقرارا وأمنا وتقدما.