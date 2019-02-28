كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: قبائل حجور تسيطر على مواقع استراتيجية شمال شرق كشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر "العربية" أن قبائل حجور حققت انتصارات كبيرة على ميليشيات الحوثي في مديرية كُشَر، ودحرتها من عدة مواقع.

وقال مصدر محلي إن مقاتلي القبائل سيطروا فجراً على حصن المنصورة الاستراتيجي، الواقع عند الأطراف الشمالية الشرقية لمديرية كشر بعد معارك عنيفة استغرقت عدة ساعات، تكبدت فيها الميليشيات عشرات القتلى والجرحى.

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وأضاف أن مواقع الميليشيات في المنطقة المحاذية لمديريتي وشحة وقارة أصبحت تحت نيران القبائل، حيث يطل حصن المنصورة على مناطق الحدِيَتين، والقَيْم، والعبيسة، وبني رَيْبان.

تأتي هذه الانتصارات بعد تلقي القبائل إمدادات عسكرية وغذائية من تحالف دعم الشرعية عبر عملية إنزال جوي رابعة جرى تنفيذها الليلة الماضية في مناطق عدة من مديرية كشر، تم من خلالها تزويد مقاتلي القبائل بالأسلحة والذخائر والمواد الغذائية.