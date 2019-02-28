كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجددًا.. تبادل القصف بين باكستان والهند (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية، العقيد ديفندر أناند، إن جنود باكستانيون قصفوا مواقع هندية، صباح اليوم الخميس، عبر ما يسمى خط السيطرة، الذي يفصل بين الأجزاء التي تسيطر عليها الهند وباكستان من منطقة كشمير المتنازع عليها، بعد أن انتهكت وقف إطلاق النار.

وفقا لما ذكرته صحيفة "هندوستان تايمز": "فإنه في حوالي الساعة 0600 (00:30 بتوقيت جرينتش) ، بدأت باكستان في انتهاك وقف إطلاق النار بالقصف بقذائف الهاون وإطلاق الأسلحة الصغيرة على طول خط السيطرة في قطاع كريشنا غاتي.

وأضاف "أناند"، إن الجيش الهندى رد على إطلاق النار "بفعالية وبقوة"، وتوقف الجانبان عن إطلاق النار في حوالى الساعة 0700.

وأغلقت السلطات المحلية جميع المؤسسات التعليمية على بعد 5 كيلومترات من خط السيطرة والحدود الدولية في مقاطعات راجوري وبونش وسامبا.