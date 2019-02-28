كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد كوري شمالي يتوجه إلى الصين في أعقاب قمة كيم ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وكالة الأنباء الكورية المركزية اليوم الخميس أن وفدا من كوريا الشمالية توجه إلى الصين عقب انتهاء قمة هانوي بين الزعيمين الأمريكي دونالد ترامب وكوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وذكرت ترامب أن الوفد توجه إلى الصين برئاسة ري كيل سونج، نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، وذلك عقب انتهاء الاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في فيتنام دون التوصل لأي اتفاق بين الطرفين.