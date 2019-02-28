كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: لم نتوصل لـ"شيء ذي معنى" مع كوريا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه تم تحقيق تقدم نحو نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وأضاف، اليوم الخميس 28 فبراير: "هناك تقدم خلال القمة الأمريكية — الكورية الشمالية في هانوي، لكن الزعيم الكوري الشمالي لم يكن مستعدا "للقيام بالأكثر".

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وقال بومبيو عقب القمة: "لقد قمنا بخطوة كبيرة نحو ما اتفق عليه الزعيمان في سنغافورة، وحققنا تقدما حقيقيا".

وتابع: "إلا أننا مع الأسف لم نتوصل لشيء يمكن أن يكون ذو معنى للولايات المتحدة، وأعتقد بأن كيم جونغ أون كان ينتظر منا القيام بذلك، ونحن طلبنا منه القيام بأكثر، لكنه غير مستعد لذلك".