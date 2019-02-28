كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يُسيطر على منطقتي فنقل وتراغن شرق مرزق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شعبة الاعلام الحربى التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اليوم دخول القوات المسلحة لمنطقتى فنقل وتراغن شرق مرزق، وذلك ضمن عمليات تطهير الجنوب الليبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأشارت شعبة الإعلام الحربى إلى أن أهالى المنطقتين قد استقبلوا وحدات الجيش بفرحة كبيرة، مشيدين بعمليات القوات المسلحة لتطهير المنطقة من العصابات الإجرامية الوافدة، والجماعات الإرهابية.