كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب": أمريكا كانت متورطة في وساطة الصراع الهندي الباكستاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أمله في أن ينتهي الصراع الدائر بين الهند وباكستان قريبًا، مشددًا على أن الولايات المتحدة متورطة في الوساطة.

وقال "ترامب"، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، في هانوي: "لدينا أخبار مشوقة من باكستان والهند... لقد شاركنا وحاولنا مساعدتهم على التوقف... أعتقد أنه من المؤكد أنه سيصل إلى نهايته".

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وأعلنت باكستان، يوم الاربعاء أنها أسقطت طائرتين حربيتين هنديتين دخلت مجالها الجوي فوق حدود كشمير المتنازع عليها وأسرت طيار هندي.

وأكدت القوات الجوية الهندية، في وقت لاحق من اليوم، أنها فقدت مقاتلة من طراز ميج 21 خلال الحادث، لكن طائرة باكستان إف 16 كانت قد أسقطت أيضًا.

وفي وقت سابق، نفذت القوات الجوية الهندية غارة جوية على ما زعمت أنه معسكر لجماعة جيش محمد، التي تعتبر إرهابية من قبل الهند، والتي كانت موجودة عبر خط السيطرة. وانتقدت وزارة الخارجية الباكستانية الضربة الجوية على أنها انتهاك لسلامة أراضيها وسيادتها.