كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تفرج عن النائبة خالدة جرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفرجت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم الخميس عن خالدة جرار عضو المجلس التشريعي الفلسطيني بعد اعتقال استمر 20 شهرا.

وذكرت وكالة "صفا" الفلسطينية أن الإفراج تم على حاجز سالم العسكري غربي مدينة جنين فجر الخميس، وذلك لمنع إقامة حفل استقبال لجرار في المنطقة.

وقالت جرار: "تم إبلاغي يوم أمس أنه سيتم الإفراج عني دون تحديد الساعة، وأعلموا الأهل بأن الإفراج عني سيكون عند حاجز الجلمة، لكن إدارة السجن قررت في ساعات الصباح الباكر الإفراج عني".

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كما أكدت جرار أن "الأسرى هم جزء من الشعب ورسالتهم دوما هي التأكيد على الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وجرار سياسية فلسطينية وقيادية بارزة في الجبهة الشعبية، ونائب في المجلس التشريعي اعتقلت في أبريل 2015، بتهمة النشاط السياسي والانتماء لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".