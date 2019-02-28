كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: "مادورو" يسحب 8 طن من الذهب من البنك المركزي الفنزويلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زعم نقاد، أن ثمانية أطنان من الذهب على الأقل أُخذت من البنك المركزي الفنزويلي بناء على طلب من الرئيس نيكولاس مادورو، وأنه قد فعل ذلك في محاولة لتهريبه من البلاد.

وقال المشرع انجيل دانييل ألفارادو رانجيل، من المائدة المستديرة للوحدة الديمقراطية، وائتلاف المعارضة في البرلمان الفنزويلي لـ"رويترز"، إن الذهب أُخذ بعيدًا في سيارات حكومية بين يومي الاربعاء والجمعة الاسبوع الماضي.

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ونقلت الوكالة، عن "ألفارادو" وثلاثة مصادر حكومية أخرى زعمها، أنه أثناء عملية التهريب المزعومة، كان رئيس البنك كاليكستو أورتيغو مسافرًا في الخارج ولم يكن هناك حراس أمن منتظمون في المبنى.

وادعى "ألفارادو"، أن الذهب سيتم بيعه في الخارج بطريقة غير مشروعة، لكنه لم يوضح أين سيتم نقله أو من سيشتريه.

قبل أسبوعين، ألمح "مادورو" إلى أن بنك انجلترا قام بتجميد نحو 80 طناً من ذهب فنزويلا، وأعرب عن أمله في ألا تتم سرقة بلاده من الذهب الذي هو ملكهاَ قانونًا.