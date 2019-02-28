أمريكا تدفع تعويضا بـ21 مليون دولار لرجل سجن 39 عاما بطريق الخطأ

ستقوم سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية بتقديم تعويض يصل لـ21 مليون دولار، لرجل قضى 39 عاما في السجن بطريق الخطأ.

كريغ كولي الذي قضى 39 سنة من عمره في السجن بسبب جريمة لم يرتكبها، حيث أتهم بقتل امرأة وابنها البالغ من العمر 4 سنوات في عام 1978.

تم إطلاق سراحه في نونبر 2017، حيث كان يبلغ من العمر آنذاك 70 عاما، بحسب قناة “ABC” الأمريكية.

وستقوم سلطات الولاية بدفع تعويض يصل لـ21 مليون دولار، بعد اتفاق كلا الطرفين على هذا المبلغ.

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وبحسب سلطات مدينة سيمي فالي الواقعة في ولاية كاليفورنيا، فإنه بسبب التحريات والأعمال الدؤوبة من قبل الأشخاص الذين آمنوا ببراءة كولي، بالإضافة لتحريات الشرطة، تم إعادة فتح القضية مجددا.

وتم تبرئة كولي بعد إكتشاف أحماض وراثية جديدة (ADN) في مكان الجريمة لتتم تبرئته.

هذا وستقوم المدينة بدفع مبلغ 4,9 مليون دولار على ان يتم جمع الأموال المتبقية من مصادر أخرى، بما في ذلك شركات التأمين.