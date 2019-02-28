“سرقة” مدير مدرسة لفحم تدفئة الأقسام يخرج أساتذة للاحتجاج نواحي خنيفرة

عرفت مدرسة “ابن بطولة” نواحي مدينة خنيفرة، أمس الأربعاء، احتجاجات لهيئة التدريس، بسبب سرقة الفحم الحجري الخاص بالمدرسة من طرف مديرها.

ويتهم أساتذة مدرسة، في بيان لهم، مديرهم بسرقة الفحم الحجري الخاص بالمؤسسة وبيعه للخواص، وتزوير وثائق رسمية، وانتقامه من الأطفال، بحرمانهم من الدعم الاجتماعي.

وقال النقابي كبير قاشا عن الجامعة الوطنية لتعليم التوجه الديمقراطي بخنيفرة، لـ” اليوم 24 ” أن الأساتذة شاهدوا المدير ينقل الفحم الخاص بتدفأة في فصل الشتاء عبر “تيريبورتر”، وهو الشيء الذي دفعهم للإحتجاج والمطالبة بمحاسبته.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأساتذة قرروا الإعتصام داخل المدرسة أمس الأربعاء، واليوم الخميس، مطالبين بفتح تحقيق مع المدير.