هل يقيل الرجاء مدربه الفرنسي قبل مباراة نهضة بركان؟

سقطت ثقة جماهير فريق الرجاء البيضاوي، في المدرب الفرنسي، باتريس كارتيرون، الذي عينه النادي الأخضر للإشراف على الفريق، خلفا للإسباني المقال خوان كارلوس غاريدو، وذلك بعد أن فشل في إعاد التوهج لأداء النادي، وإرشاد الفريق إلى سبيل النتائج الإيجابية.

وبعد هزيمة أمس، أمام الجيش الملكي، في “كلاسيكو” الكرة المغربية، بات مستقبل الفرنسي كارتيرون “في كف عفريت”، ورحيله عن النادي أصبح مسألة وقت ليس إلا.

وفي الوقت الذي تطالب فيه جماهير الفريق بإقالة كارتيرون فورا، بعد أن أكد عجزه عن تدبير عن هذه المرحلة الصعبة، وافتقد لشخصية ولمسة المدرب القادر على إنقاذ الرجاء، فإن إدارة النادي قد تتجه لمنحه “فرصة أخيرة”.

ومن المرتقب أن تكون مباراة النهضة البركانية القادم، في الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، آخر فرصة للمدرب السابق للأهلي المصري من أجل البقاء في النادي، إذ أي نتيج سلبية أمام بركان، تعني إقالته بشكل رسمي.

ويحتاج الرجاء في هذه المباراة لتحقيق نتيجة الفوز، إن هو أراد الحفاظ على آماله كاملة في بلوغ الدور الثاني، وأي نتيجة سلبية تعني خروج حامل اللقب من دور المجموعات.