الاحتجاجات تصل إلى وزارة أخنوش .. الجامعة الوطنية للفلاحة تدعو لإضراب اليوم وتطالب العثماني بالتدخل

وسط تزايد الاحتجاجات في عدد من القطاعات الحكومية، آخرها إضراب عام وشل لكل المؤسسات التعليمية، وصلت رياح الإضرابات القطاعية إلى وزيرة الفلاحة التي يرأسها عزيز أخنوش، حيث تعتزم شغيلة قطاعه الدخول في إضراب جديد اليوم الخميس.

الإضراب الجديد، والمرتقب اليوم ، دعت إليه الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بلاغ لها أصدرته اليوم الأربعاء، معتبرة أن الخطوة التصعيدية الجديدة التي تعتزم خوضها غدا، تأتي في إطار الاحتجاج ضد مقاربات الوزير أخنوش، ولمحاولة لفت الانتباه الحكومي لما تعانيه شغيلة القطاع.

واستنكرت الجامعة، ما وصفته بازدواجية المعايير لدى الحكومة في تدبيرها لملف إصلاح التقاعد بين شغيلة انخرطت في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد “RCAR” لتجد نفسها أمام معاش لا يتعدى أحيانا نصف معاش متقاعد في نظام “CMR”، رغم أدائهم لنفس الخدمة العموميةن معتبرين أن هذا الإجراء يحول بين شغيلة القطاع المتقاعدة وبين عيش سن تأتي فيه المصائب بالجملة، حيث العجز عن مزاولة أنشطة موازية مذرة للدخل و ظروف صحية مزرية علاوة على الغلاء المطرد للمعيشة وارتفاع مصاريف التمدرس التي غالبا ما تصادف المستخدم بعد انقطاعه عن العمل.

ووجهت الجامعة دعوة للحكومة بفتح ورش إصلاح لنظام معاشات “RCAR” عاجلا غير آجل، رفعا للحيف وتحقيقا للعدالة بين شغيلة تقدم نفس الخدمة العمومية، مجددة دعوتها لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لفتح حوار بناء ومثمر مع النقابات تجاوزا للاحتقان الذي تزيد حرارته يوما بعد يوم.